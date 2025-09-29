Песков: Москве важно понять, кто будет направлять Tomahawk с территории Украины

В Кремле анализируют заявления США о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, важно понять, кто будет направлять и запускать Tomahawk с территории Украины - американцы или сами украинцы.

"Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - заявил представитель Кремля. Его цитирует ТАСС.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Москву в отказе от встреч по урегулированию ситуации вокруг Украины в последние недели. По его словам, США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для последующей их передачи Киеву.