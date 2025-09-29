Стало известно, сколько зарплат нужно отложить россиянину на первоначальный взнос на "однушку"

Жителям крупных российских городов в среднем придется отложить 14 своих зарплат, чтобы накопить на первоначальный взнос в 20% на однокомнатную квартиру в ипотеку. Это меньше, чем в прошлом году, когда ту же сумму россияне бы копили 15 месяцев, передает "Коммерсант" со ссылкой на "ЦИАН.Аналитику".

Также эксперты подсчитали, что в среднем в крупных городах такой первоначальный взнос составляет порядка 710 тыс. руб.

Срок накопления чуть сократился, потому что зарплаты в целом за год росли быстрее, чем цены на жилье.

В столицах ситуация сложнее: здесь первоначальный взнос на "однушку" на вторичном рынке составляет 2,9 млн руб. (Москва) и 1,9 млн руб. (Петербург). И копить в среднем в обоих городах потребуется 20 месяцев. И в Москве этот срок даже вырос по сравнению с прошлым годом.