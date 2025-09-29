В архангельском техникуме, где произошла поножовщина, на входе нет рамок металлоискателя

В Архангельском техникуме строительства и экономики, где сегодня студент напал на преподавателей с ножом, на входе нет ни рамок металлоискателя, ни постоянной охраны, пишет SHOT.

Студенты рассказали, что иногда на входе дежурит женщина, которая проверяет студенческие билеты, однако эта проверка часто игнорируется.

Этим и воспользовался 18-летний Артемий Корюков, сообщает телеграм-канал. Он вошел в здание без студенческого, который он сдал после отчисления за неуспеваемость, и с ножом в рюкзаке.

Нападение произошло утром 29 сентября. Молодой человек, отчисленный в минувшую сессию, пришел в техникум с ножом и в маске. Он вбежал в одну из аудиторий, ударил сначала три раза в спину преподавательницу, затем начал бросаться на всех подряд, пока его не скрутили другие студенты. В результате атаки ранены три человека: преподавательница русского языка и литературы, социальный педагог и один из студентов. Нападавший задержан. Основная версия нападения — месть за отчисление.

SHOT пишет, что за несколько часов до нападения на техникум Корюков выложил на своей странице в соцсетях лозунг радикального террористического движения.