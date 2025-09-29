Проверка законности застройки "Баден-Бадена" в Сысерти привела к уголовному делу

Проверка законности строительства курортного комплекса "Баден-Баден" на горе Бессонова в Сысерти привела к возбуждению уголовного дела.

Дело возбуждено по статье о халатности, рассказали 66.RU в пресс-службе Baden Family.

Ранее стало известно, что управление СКР по Свердловской области всерьёз займется вопросом законности строительства курортного комплекса "Баден-Баден" на горе Бессонова в Сысерти. В частности, следователи собирались проверить, как проект по возведению апартаментов там, где должен располагаться Горный парк, смог получить бюджетное финансирование.