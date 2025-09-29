Уральского редактора Ura.ru Аллаярова оставили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения уральскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову, оставив его под стражей, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Следователь настояла на закрытии судебного заседания из-за охраняемой законом тайны, которая не может разглашаться при третьих лицах. На просьбу адвоката пояснить, какого рода эта тайна, следователь в присутствии СМИ отвечать отказалась.

"Я за присутствие СМИ. Считаю, что отсутствие журналистов в зале суда – это путь к произволу", – заявил сам Аллаяров.

Несмотря на это, процесс закрыли от СМИ. Журналист пробудет в СИЗО до 28 октября текущего года.

Напомним, что в июне суд заключил журналиста под стражу. Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции за передачу журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою работу.