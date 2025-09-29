Только половина запасов нефти в России рентабельна для добычи

Только половина от общих запасов нефти в России считается рентабельной, значительную долю составляют ТРИЗ – трудноизвлекаемые запасы. Общая оценка запасов нефти – 31 млрд тонн, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Доля нефти во всем мире смещается в сторону трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Общие запасы нефти в России оцениваются в 31 млрд т, но лишь около половины из них являются рентабельными из-за существенной доли ТРИЗ. В 2024 году в общем объеме добычи она составила около 60%", - сказал министр в интервью журналу "Транснефти" ТТН.

Цивилев считает, что разведанные и доступные к извлечению объемы нефти составляют 540 млн тонн в год к 2030 году, но в целом необходимо активизировать геологоразведку.