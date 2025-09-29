В торговом центре в Новосибирске произошел пожар

В Новосибирске ликвидируют пожар в торговом центре "Горский".

Возгорание произошло на четвертом этаже, сообщает МЧС РФ. Из здания проводится эвакуация, информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что пожарные вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения.

В августе в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Лапландия" на Октябрьском проспекте. По словам очевидцев, загорелась обшивка фасада на верхних этажах. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали.