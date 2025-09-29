В Ханты-Мансийске семимесячный младенец утонул в ванной

В Ханты-Мансийске устанавливаются обстоятельства гибели семимесячного ребенка - младенец утонул в ванной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, трагедия произошла 27 сентября. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, во время купания, мать оставила на некоторое время свою семимесячную дочь в ванной одну. Вернувшись, женщина обнаружила дочь без признаков жизни. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.