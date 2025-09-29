76% россиян назвали размер пенсии недостаточным для нормальной жизни

Большинству россиян не хватит пенсии, чтобы поддерживать оптимальный уровень жизни в старости. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

76% граждан сообщили, что одних только социальных выплат от государства им не хватит, чтобы позволить себе комфортно жить в старости.

На этом фоне 30% респондентов считают, что начинать откладывать на пенсию нужно еще до 25 лет.

Также, согласно опросу, 65% россиян трудоспособного возраста рассчитывают на дополнительный доход на пенсии. Чаще всего это работа под силу (40%), по профессии (33%) и сбережения (28%).

Ранее спортсменки-депутаты высказались на тему пенсий россиян. После продолжительного обсуждения заявлений по этому вопросу Ирины Родниной свою точку зрения обозначила и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, представительница "Единой России" Светлана Журова. По ее мнению, "в этом вопросе гражданам всегда будет мало".