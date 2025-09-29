Правозащитница, которую привлекли к написанию стратегии образования, заявила, что в ее группе не было ни одного педагога

Правозащитник по вопросам прав семьи и детей Инна Гориславцева, которую включили в число экспертов одной их рабочих групп при написании Стратегии развития системы образования до 2040 года, заявила, что в ее группе не было ни одного действующего педагога.

Власти неоднократно заявляли, что в разработке стратегии участвуют более тысячи экспертов. Гориславцева пишет, что на самом деле это декорация. Ее тоже включили, но она не захотела быть "со всем согласной молчаливой тумбочкой", и с нею быстро попрощались.

"В нашей подгруппе, обсуждавшей содержание образования, не было ни одного действующего педагога. Сплошь одни "цифровизаторы" из компаний-разработчиков различных программ для цифрового обучения. Ради справедливости скажу, что там были педагоги, но те, кто успел поработать в школе лет 10-15 назад, а школа сейчас и тогда - это небо и земля", - отмечает эксперт.

Гориславцева подчеркивает, что в стратегии образования отсутствует главное - цель, то есть кого мы растим и обучаем. Коммунизм больше не строим, про социализм вспоминаем иногда, а признаться, что у нас махровый капитализм, боимся, говорит она. Единственное, что она поняла на насчет цели, - это что надо "прогнуться под цифровое лобби".

Ранее учитель Михаил Богданов тоже обратил внимание, что в составе экспертов, разрабатывающих стратегию развития системы образования, нет ни одного действующего педагога.