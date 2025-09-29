29 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге не будут возвращать снесённые киоски

В telegram-канале "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией столицы Урала, появился комментарий по поводу сноса киосков в Екатеринбурге и решением суда по этой теме, принятом в Челябинске.

По данным канала, киоски возвращать никто не будет, компенсации за снос незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) также не последует. Решение суда всего лишь отменило один пункт постановления свердловского правительства. И есть федеральная норма, в соответствии с которой, создана новая схема расположения НТО вдали от перекрёстков, сетей и остановок общественного транспорта.

Ранее стало известно, что массовый снос остановок общественного транспорта, который администрация Екатеринбурга производит параллельно борьбе с торговыми павильонами, вновь стал предметом оживленных дискуссий в гордуме. На заседании комиссии по бюджету и экономической политике депутаты раскритиковали действия администрации за неопределенность по срокам установки навесов на месте снесенных вместе с киосками остановок.

Теги: Киоск, Екатеринбург, останвока


