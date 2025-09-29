Бывшего вице-губернатора Чемезова подозревают в мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Свердловской области подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС-Урал, ссылаясь на источник в адвокатской группе Lawguard, где работает один из его адвокатов.

"В протоколе задержания действительно указано мошенничество, но при этом предмет подозрения не разъяснен, то есть, что именно, мы пока не понимаем", - сказали в компании.

Адвокат Мария Кириллова, также участвующая в защите бывшего чиновника, подтвердила Накануне.RU задержание Чемезова. По ее словам, время судебного заседания по избранию меры пресечения не назначено, понятно лишь, что это произойдет сегодня или завтра.

Она уточнила, что у экс-вице-губернатора имеется серьезное заболевание, из-за которого изоляция может привести к плачевным последствиям.

По данным адвоката, Чемезов еще позавчера был вызван повесткой к следователю на сегодняшнее утро. Его задержали после допроса.

Супруга бывшего чиновника Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Счета всей семьи, том числе, у всех ближних родственников, заблокированы.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт.

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова.