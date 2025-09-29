Задержан бывший замглавы Свердловской области Чемезов

Силовики задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова после допроса.

О задержании сообщает источник "Ъ-Урал".

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт.

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, и о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое ранее перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова.