Бывший глава ВСК стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны

Бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков стал фигурантом еще одного уголовного дела о хищении в особо крупном размере у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Белков дал показания против экс-министра Минобороны РФ Тимура Иванова, которого ранее допросили по этому уголовному делу в рамках предварительного следствия в качестве свидетеля.

В июле 2024 года суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа. Сообщалось, что ему вменяют ч.3 ст.285 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".