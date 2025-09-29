В Ленинградской области нашли распространителя суррогатного алкоголя

Некачественный алкоголь, от которого погибли люди в Ленобласти, предположительно, поставляла коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В настоящее время по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение и установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, причастных к этому преступлению", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Администрация Ленобласти сообщила о 19 погибших в результате отравления суррогатным алкоголем. В рамках трех уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей региона задержаны 14 человек. Изъято более 1300 литров.

Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в Сланцевском районе сбывался алкогольный фальсификат, содержавший в составе метиловый спирт. Употребление денатурата привело к гибели и отравлению людей.