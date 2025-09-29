ЛДПР предложила отменить социальные пенсии для мигрантов

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене социальных пенсий для мигрантов. Они считают, что многие иностранцы едут в Россию, чтобы в том числе получать пенсию. А государство продолжает назначать выплаты приезжим.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возмущен тем, что мигранты, зачастую презирающие Россию, получают здесь пенсии, в то время как российские пенсионеры иногда получают копейки.

"Мы при этом должны содержать ораву залетных бездельников, значительная часть из которых целенаправленно приехала к нам в расчете на дармовую социалку?" — возмущается Слуцкий.

Это не только вопрос справедливости, но и снижение нагрузки на бюджет. Пенсия должна быть результатом участия человека в жизни государства, а не формального присутствия, а тем более переезда, заключает депутат.

Согласно российскому законодательству, право на социальную пенсию имеют иностранцы, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие пенсионного возраста — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Сколько иностранцев получаются социальную пенсию в России, не сообщается.