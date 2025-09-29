"Русал" собирается майнить

"Русал" собирается разместить на своих заводах в Хакасии, Красноярском крае и Иркутской области майнинг-фермы, считают эксперты и участники рынка. В самой компании заявили, что речь идет о строительстве Центров обработки данных (ЦОДов), поскольку у "Русала" в этих регионах есть избыток энергетических мощностей, да и диверсифицировать бизнес хочется. Но эксперты указывают на косвенные признаки того, что это будут не обычные ЦОДы, пишет "Коммерсант".

Так, у экспертов вызывают сомнения сроки: до конца года построить полноценные ЦОДы будет очень сложно, а вот майнинговые фермы - вполне. Также известно, что для площадки в Хакасии компания заказала блок-контейнеры, характерные для майнинга (с воздушным охлаждением и без систем обеспечения бесперебойной работы, что как раз характерно для ЦОДов).

По оценкам участников рынка, если "Русал" реализует проект, то может войти в тройку лидеров среди майнинговых предприятий в России и с потенциальной выручкой за год до 2,7 млрд руб.