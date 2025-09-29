WSJ: Си Цзиньпин потребует от Трампа официального отказа от независимости Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует потребовать от президента США Дональда Трампа отказа от независимости Тайваня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.

Си Цзиньпин хочет использовать интерес Трампа к заключению экономического соглашения с Китаем в следующем году, выдвинув в качестве условия официальное заявление, что США против независимости Тайваня. Китаю нужна четко и однозначно зафиксированная позиция США по этому вопросу, а не просто воздерживание от поддержки независимости острова.

Ближайшая встреча двух лидеров, на которой они могут обсудить тайваньский вопрос, должна состояться 31 октября на саммите АТЭС в Южной Корее. Ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с Си Цзиньпином до конца года при условии заключения торговой сделки между США и Китаем.

США официально не признают Тайвань, считая его частью Китая, но поддерживают его фактическую независимость от Китая. Многие в США считают, что Пекин готовит военное присоединение Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов считает, что война за Тайвань практически неизбежна. В марте 2025 года Министерство обороны Тайваня впервые официально назвало 2027 год как вероятный срок военной операции со стороны КНР. Позже министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Китай наращивает потенциал, необходимый для этого, с головокружительной скоростью, готовясь к будущему вторжению на Тайвань. В последней "Белой книге" китайского правительства, посвященной тайваньскому вопросу, говорится, что Пекин допускает применение силы в случае "вмешательства внешних сил и любой сепаратистской деятельности".