"Критическая ситуация". Украинские власти закрыли Купянск

Город Купянск Харьковской области, за который идут тяжелые бои, закрыт на въезд для всех, кроме украинской армии. Об этом сообщил начальник украинской военной администрации города Андрей Беседин.

"Ситуация критическая. Сегодня Купянск – это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб, и единственные, кто туда может заехать, – это военные. Эвакуация, к сожалению, максимально осложнена, и единственный сейчас способ выехать – это выйти пешком за территорию Купянска", – сказал Беседин.

При этом в городе, по его данным, еще остаются более 600 граждан. Видимо, они до последнего ожидают его освобождения российскими военными.

На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ превратили Купянск в хорошо укрепленный район. Он стал фактически "крепостью" с железобетонными сооружениями и минными полями. При этом ВС РФ взяли под контроль две трети зданий в Купянске, а также под огневой контроль – важную трассу на Харьков.

Через Купянск проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Город стал ключевым для контроля над восточной частью Харьковской области.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что контроль над железнодорожными станциями Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный ВСУ почти утратили. А он позволял перебрасывать резервы, технику и боеприпасы. ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеспособных резервов, и если они не перебросят несколько полноценных бригад, то могут потерять Купянск. А переброска резервов осложнена.