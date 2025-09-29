Введение новых правил расчета утилизационного сбора приведет к дальнейшему старению автопарка РФ

В России введение новых правил расчета утилизационного сбора приведет к дальнейшему старению отечественного автопарка.

Как сообщил представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников, повышение утильсбора с 1 ноября текущего года поставит крест на доступности современных подержанных автомобилей. По его словам, потенциальный покупатель, который рассматривал относительно свежую иномарку возрастом 3–5 лет, столкнется с тем, что ее цена "взлетит до небес" из-за нового сбора.

Это вынудит автомобилистов переориентироваться на старые автомобили, уже находящиеся на территории России. Таким образом, у большинства людей не будет другого выбора, кроме как покупать старые машины. Это приведет к окончательному перекосу рынка в сторону самых старых и доступных категорий. Автопарк будет ветшать, поскольку иссякнет приток более современных и безопасных автомобилей, сообщают "Известия".

Введение с 1 ноября повышенного утильсбора для физлиц на импортные автомобили мощностью более 160 л.с. на некоторых сегментах рынка скажется, на некоторые – вообще не повлияет, считают эксперты.