Лукашенко призвал Трампа не строить планы продажи ЕС оружия для Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал главу США Дональда Трампа не выстраивать комбинации относительно возможной продажи американского оружия странам Европы.

"Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают". Слушайте, ну мы же взрослые люди", - заявил Лукашенко журналистам.

По его словам, европейцы могут заплатить за поставленное оружие, а могут и не заплатить.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США не запрещают киевским властям наносить удары вглубь территории России.