ЦИК Молдавии: после подсчета 60% протоколов лидирует партия Санду

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Молдавии Майи Санду касательно коррупции на выборах в парламент.

Главная оппозиционная сила - "Патриотический блок", сформированный вокруг "Соцпартии", набирает 29,22%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8,24%, у проевропейской партии "Демократия дома" - 6,52%. "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6,43%.

Остальные голоса достаются оппозиционным партиям . Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 60% протоколов.

