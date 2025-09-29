ЦИК Молдавии: после подсчета 60% протоколов лидирует партия Санду
Учрежденная главой Молдавии Майей Санду "Партия действия и солидарности" получает на парламентских выборах 43,05%.
Остальные голоса достаются оппозиционным партиям. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 60% протоколов.
Главная оппозиционная сила - "Патриотический блок", сформированный вокруг "Соцпартии", набирает 29,22%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8,24%, у проевропейской партии "Демократия дома" - 6,52%. "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6,43%.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Молдавии Майи Санду касательно коррупции на выборах в парламент.