В Ленобласти мужчина облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг

В Ленинградской области мужчина облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра СК России.

Потерпевшая скончалась на месте, ещё четыре человека, находившиеся в квартире, госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом.

Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "е", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. "а","е","д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом в Ленинградской области.

Он поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.