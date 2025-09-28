Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе его расследования. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В Новоуральске мужчина облил кипятком лицо своей 15-летней падчерице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



