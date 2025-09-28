В Москве простились с Тиграном Кеосаяном

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном началась в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.

Проститься с Кеосаяном пришли десятки людей, в их числе - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, американский актер Стивен Сигал, режиссер Федор Бондарчук, народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

Венки в память о режиссере направили президент РФ Владимир Путин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, коллективы российских СМИ, близкие семьи - всего перед входом в церковь установлено порядка 30 венков.