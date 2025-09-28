Лукашенко заявил, что последует немедленный ответ, если страны НАТО собьют российские самолеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным заявил, что последует немедленный ответ, если страны НАТО собьют российские самолеты.

"Ну, нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому дума успокоятся, поговорят", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил мнение, что можно "болтать" и "запускать в пространство любые аферы", однако, скорее всего, эти разговоры скоро стихнут.

Напомним, чиновники в Европейском союзе предупредили Россию о том, что страны Североатлантического альянса готовы ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всеми силами.

Они готовы применять силу и сбивать технику. Сообщалось, что во время встречи в Москве послы Франции, Великобритании и Германии выразили обеспокоенность по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии. Европейские политики опасаются насчет эскалации конфликта между странами НАТО и Москвой.

При этом страны Альянса не могут скоординировать действия в ответ на нарушение воздушного пространства НАТО. Латвия, Литва, Польша призывают союзников к решительным действиям, Германия выбирает более осторожный подход. Позиция США остается неясной.

НАТО и МИД Эстонии обвинили российские ВВС в нарушении воздушного пространства. В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России (в августе Эстония выслала из страны российского дипломата), чтобы вручить ноту протеста. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.