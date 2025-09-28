В отношении экс-судьи второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина возбудили уголовное дело

28 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

В отношении экс-судьи второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-судьи второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сообщает ТАСС.

Его допросили и отпустили под подписку. Между экс-судьей и потерпевшим провели очную ставку.

 "В отношении Тришкина возбудили уголовное дело, а самого бывшего судью допросили и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, между подозреваемым и потерпевшим провели очную ставку", - говорится в сообщении. 

Как сообщало Накануне.RUранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Его подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести. Высшая квалификационная коллегия судей в середине июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия).

После этого судья подал прошение об отставке, которую приняли. Тришкину грозит до пяти лет лишения свободы.

Проверкой СК было установлено, что в августе прошлого года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта на дороге, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД.

Также судья подчеркивал, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела.

Тришкин рассматривал уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Теперь материалы рассматривает другой судья. До работы во 2-м Западном окружном военном суде Тришкин был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы. 

 

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Теги: сергей удальцов, альберт тришкин, судья


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети