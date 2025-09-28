Россия ведет работу над ответной мерой по безвизовому режиму для туристов из КНР

Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов. Такое заявление сделал сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

По его словам, с учетом тесно развивающихся отношений между Китаем и Россией, есть огромный потенциал для сотрудничества и многостороннего взаимодействия. Решетников поблагодарил китайское руководство за отмену виз для российских туристов.

"По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", - приводит слова Решетникова РИА Новости.

Пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков.