В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами

В Бурятии опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 28 сентября, около 10.00 по местному времени

Предварительно, водитель рейсового автомобиля "Тойота Хайс" совершил съезд в кювет и опрокидывание. В автобусе находилось 13 пассажиров. Детей не было. Медицинская помощь оказана двум пассажирам. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.