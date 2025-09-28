28 Сентября 2025
в россии
Экономику "охладили" до стагнации

Спорт Свердловская область
Фото: Официальный telegram-канал проекта партии &quot;Единая Россия&quot; &quot;За самбо&quot; в Свердловской области / t.me/zasambo96

Региональный фестиваль "Школьная лига самбо "Время первых" прошел в Верхней Пышме 

В Верхней Пышме (Свердловская область) состоялся региональный фестиваль "Школьная лига самбо "Время первых". Соревнования по традиции прошли на базе верхнепышминской школы №25. В них приняли участие команды из Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Невьянска. Они сразились в трех дисциплинах: командном и личном зачёте и спортивном самбо.

Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев уточнил, что соревнования являются отборочными, победители будут представлять Уральский Федеральный округ на всероссийских соревнованиях "Самбо в школу!", которые пройдут в ноябре 2025 года в Краснодаре.

"Совместно с Федерацией самбо Свердловской области мы третий год подряд в гостеприимной 25 школе проводим отборочный этап всероссийских соревнований направления "Самбо в школу!". Для школьников это отличная возможность продемонстрировать навыки, которые они получили, занимаясь самбо, нашим национальным видом спорта, на уроках физкультуры. Эти навыки крайне важны, потому что самбо – это самооборона, правильные ориентиры в жизни, наука быть сильной и цельной личностью", - напутствовал участников соревнований координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.

Торжественную церемонию открытия соревнований посетил двукратный чемпион мира по самбо, директор СШ Единоборств Тимур Галлямов. Он отметил, что занятия спортом со школьной скамьи задают правильные ориентиры для взрослой жизни:

"Для каждого из вас, юные самбисты, участие в соревнованиях закаляет силу духа, способствует формированию характера и учит находить новых друзей".

В результате напряженной борьбы места распределились следующим образом:

  • Победителями соревнований стала команда хозяев площадки МАОУ СОШ №25 (Верхняя Пышма). Ребята получили заветную путевку в финал на всероссийские соревнования.
  • Второе место заняла команда школы №23 из Екатеринбурга.
  • На третьем месте – команды школы №19 из Екатеринбурга и №4 из Невьянска.

Теги: Время первых, самбо


