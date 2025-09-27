Роспотребнадзор запросил у турецких коллег информацию об отравлении в дорогом отеле в Кемере

Российские санврачи проверяют информацию об отравлении туристов в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер.

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в , Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Ведомство запросило дополнительную информацию у турецких коллег по международным каналам ВОЗ. Официальный запрос будет направлен в Ассоциацию туроператоров России.

В ведомстве напомнили, в качестве мер профилактики нужно мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, тщательно промывать фрукты и овощи. При ухудшении самочувствия, в том числе по возвращении из зарубежных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее канал SHOT сообщил, что несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции. В тяжелом состоянии двухлетний ребенок из России, он госпитализирован.

По информации канала, семья из России отдыхала в пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер в Турции. На четвёртый день у ребёнка появились симптомы кишечной инфекции: ночью началась жуткая рвота и диарея, а температура поднялась до 39,8. Мать обратилась в клинику Кемера, но там, по её словам, медперсонал медлил с первой помощью и ребёнок едва не потерял сознание. Только через 3 часа врачи начали капать химраствор, но долго не могли сбить температуру. Лишь на следующий день ребёнку стало лучше.



Другие постояльцы отеля рассказывают, что у них спустя несколько дней в отеле появились подобные симптомы. Люди подозревают, что это отравление из-за некачественной еды.