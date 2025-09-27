Экс-главу Красноуфимска арестовали

Бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева арестовали до 24 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Ходатайство о мере пресечения сегодня рассмотрел Красноуфимский районный суд.Конева обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Постановление в законную силу не вступило.

Коммерсант-Урал со ссылкой на свои источники в силовой среде сообщает, что Конев подозревается и в незаконной передаче оружия.

Напомним, что карьера Конева резко прервалась на этой неделе. 25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы Красноуфимска, а Конева, покинувшего пост, задержали накануне. Ранее стало известно, что Конев попал в поле зрения правоохранительных органов, силовики начали проверку в отношении мэра. Перед этим суд арестовал главу городской думы Анатолия Худякова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.