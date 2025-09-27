27 Сентября 2025
Происшествия Ленинградская область
Фото: МВД Курганской области

25 человек умерли от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области

Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25, сообщает Baza. Обнаружены еще шесть погибших.

По данным Mash на Мойке, накануне погибшие и пострадавшие были зафиксированы в деревне Гостицы и в самом городе Сланцы. Еще один очаг обнаружен в Волосовском районе. Известно о шести погибших. Ситуация схожа: многие жертвы проживали на соседних улицах в Волосово — их нашли мёртвыми по местам проживания. Исключением стал мужчина, тело которого обнаружили в деревне Красные Череповицы. Большинство скончалось с 10 по 17 сентября — сейчас экспертиза показала содержание метилового спирта в крови каждого. Установлен и задержан также и подозреваемый в продаже бормотухи местным жителям — это 79-летний мужчина. Одна из пострадавших — его 75-летняя жена. А самому младшему госпитализированному — 39 лет.

Из дома семьи уже изъяли пустые стеклянные бутылки и канистры, в которых, предположительно, находился суррогат. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Областное управление СКР сообщает, что двум местным жителям предъявлено обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, убившей более двух человек. Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в Сланцевском районе сбывался алкогольный фальсификат, содержавший в составе метиловый спирт. Употребление денатурата привело к гибели и отравлению людей.

фигуранты сбыли алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, представляющий опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления указанной продукции погибли люди, несколько граждан находятся в медицинском учреждении, где им оказывается медицинская помощь. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.Следователи выехали на место происшествия, в ходе обысков обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью.

Кроме того, следователями установлена причастность к совершению указанного преступления иных лиц, они задержаны, решается вопрос об аресте.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации.

Теги: отравление, метиловый спирт


