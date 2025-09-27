В ближайшее время США может нанести удары по Венесуэле

В ближайшие недели США могут начать спецоперацию против венесуэльских наркокартелей. Предполагается наносить беспилотные удары по объектам наркоиндустрии в Венесуэле

Коммерсант, сообщая о планах американского командования, ссылается на NBC News. В Белом доме не подтвердили, но и не опровергли эти планы. Там сослались на слова президента США Дональда Трампа, который недавно назвал неприемлемым, что Венесуэла "поставляет" в Штаты "членов своих банд, наркоторговцев и наркотики". Пентагон не стал комментировать эту информацию. Как заявили несколько источников, возможная военная эскалация связана с тем, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не предпринимает достаточных мер для пресечения потока наркотиков в США.

По данным телеканала, президент Дональд Трамп пока не одобрил никаких военных действий. При этом, сообщает NBC, США недавно направили в воды региона как минимум восемь кораблей с более чем 4 тыс. военнослужащих и перебросили истребители F-35 в Пуэрто-Рико.

За последние недели американские военные нанесли удары по как минимум трем судам из Венесуэлы, предположительно, перевозившим наркотики в США. Николас Мадуро утверждает, что американцы угрожают Венесуэле войной и планируют установить в стране марионеточный режим.

Ранее США удвоили вознаграждение за информацию, которая может привести к аресту Мадуро. Теперь за такие данные заплатят $50 млн. Причиной "повышения ставок" стали обвинения в адрес Мадуро в незаконном обороте наркотиков и связях с преступными группировками, такими как "Трен де Арагуа" и картелем "Синалоа".

Впервые вознаграждение в размере $15 млн было установлено в 2020 году, когда американская прокуратура обвинила Мадуро в незаконном обороте наркотиков. В январе 2025 года оно было увеличено до $25 млн.

В феврале Госдепартамент США официально признал венесуэльскую банду "Трен де Арагуа" иностранной террористической организацией наряду с MS-13 и несколькими мексиканскими картелями. В июле он также признал картель "Де Лос Солес" международной террористической организацией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял ранее, что Мадуро уже более десяти лет является лидером картеля "Де Лос Солес", который отвечает за незаконный трафик наркотиков в Соединенные Штаты.