В Санкт-Петербурге мужчина отправил по почте посылку со взрывчаткой

В Санкт-Петербурге Невский районный суд отправил под стражу Газинура Шамсиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, вечером, 24 сентября, Шамсиев отправил с Проспекта Обуховской обороны, 243 посылку, в которой находился тубус из полимерного материала желтого цвета с неустановленным взрывчатым веществом внутри него. Злоумышленник рассчитывал устроить взрыв в отделении "Почта России" "с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений, в связи с выполнением отделением почтовой функции по коммуникационным связям с гражданами на всей территории Российской Федерации".

Его план удался - в помещении почтовой связи прогремел взрыв, к счастью, никто не пострадал, но был причинен значительный имущественный ущерб.

25 сентября Шамсиев был задержан, в этот же день ему предъявлено обвинение. Возражал против удовлетворения ходатайства следователя, просил избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако суд арестовал его до 24 ноября 2025 года.