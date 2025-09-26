26 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Союзмультфильм" судится из-за изображения крокодила Гены

Киностудия "Союзмультфильм" обратилась с исковыми заявлениями в столичные суды. Речь идёт о взыскании через суд компенсации за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены.

Судебное заседание по иску киностудии к ответчику по фамилии Гусев назначено на 2 октября. Оно состоится в Таганском райсуде Москвы. Рассмотрение иска киностудии к ответчику Шаташвили состоится в Савёловском райсуде 9 октября, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Что именно нарушено, не сообщается.

Ранее схожий спор разгорелся из-за мультфильма "Ёжик в тумане". В сентябре 2024 г. Банк России пополнил серию монет. Обновление проиллюстрировано изображениями из мультфильма "Ёжик в тумане". Это стало причиной скандала. Режиссер Юрий Норштейн заявил, что его работу использовали без спроса. В ЦБ ответили, что заключили договор с "Союзмультфильмом". 30 января 2025 г. стало известно, что художник-постановщик мультфильма Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк России о нарушении авторских прав. Она считает, что банк использовал результаты её интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства. Также сообщалось, что Ярбусова требует от Центробанка 50 млн руб. в качестве компенсации.

Теги: "Союзмультфильм", крокодил Гена, суд


