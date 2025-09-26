В Екатеринбурге суд со второй попытки арестовал фигуранта дела "Облкоммунэнерго"

Бывший гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в "Облкоммунэнерго", все же помещен под арест. Решение об этом сегодня принял суд в Екатеринбурге.

15 сентября стало известно, что Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства "Облкоммунэнерго", подконтрольного "Корпорации СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. А 23 сентября силовики задержали акционера "Корпорации СТС" Боброва, главу совета директоров корпорации Татьяну Черных, исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего руководителя "Объединенной теплоснабжающей компании" Антона Боликова.

Сообщалось, что речь идет о мошенничестве с их стороны, а именно о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений с властями Свердловской области. Следствие не исключает деятельность целой ОПГ. Известно, что показания по делу дал экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, который обвиняется в получении взятки.

Антон Боликов в суде

Ранее на этой неделе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с первого раза не смог избрать меру пресечения для Боликова. Следствие просило об аресте, однако прокуратура вышла с ходатайством о продлении срока задержания на 72 часа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в пятницу Верх-Исетский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Боликову меры пресечения в виде содержания под стражей. Он будет находиться под арестом до 15 ноября 2025 года. Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Что касается остальных фигурантов, то Татьяна Черных и Алексей Бобров также были заключены под стражу до ноября. А Артем Носков сегодня вышел на свободу после задержания.