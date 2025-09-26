Ozon перерегистрировался в России

Маркетплейс Ozon завершил так называемую редомициляцию (перерегистрацию) в российской юрисдикции.

Теперь Ozon – это международная компания публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО), зарегистрированная в специальном административном районе острова Октябрьский (Калининградская область).

Накануне Мобсиржа приостановила торги акциями компании. Ожидается, что торги обыкновенным акциями МКПАО "Озон" возобновятся до конца 2025 года. Американские депозитарные расписки Ozon будут конвертированы в обыкновенные акции МКПАО.

Руководитель проектов по корпоративному развитию Ozon Замира Юлдашева заявила ранее, что теперь у компании открывается возможность выплачивать дивиденды, но пока такое решение не принято.