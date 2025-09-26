Треть обеспеченных россиянок не считает брак обязательным условием для рождения детей

Около трети российских женщин с зарплатой выше средней считают, что материнство не подразумевает в обязательном порядке вступление в брак.

При этом 46% обеспеченных мужчин (зарплата от 100 тыс. руб. в месяц) являются сторонниками противоположной позиции: дети должны рождаться только в браке. Это данные опроса SuperJob, на который ссылается РБК.

В целом за последние 17 лет доля россиян, не имеющих ничего против внебрачного рождения детей, выросло почти в полтора раза – до 26%. И только 32% считают, что брак не обязательное, но желательное условие (17 лет назад таких было 42%).