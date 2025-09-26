Жительница Пермского края пыталась сжечь бывшего мужа заживо

В Чернушке возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемая - женщина 1988 года рождения. Следствием установлено, что ночью она на почве ревности подожгла дом, где проживает ее бывший муж. Сгорела веранда и кровля дома. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Впоследствии стало известно, что экс-супруг не находился в жилище в момент происшествия.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.