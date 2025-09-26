В Екатеринбурге фигурант дела "Облкоммунэнерго" вышел на свободу

Исполняющий обязанности гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" Артем Носков, который является фигурантом дела о мошенничестве в "Облкоммунэнерго", вышел на свободу после задержания. Такое решение сегодня вынес суд в Екатеринбурге.

Напомним, 15 сентября стало известно, что Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства "Облкоммунэнерго", подконтрольного "Корпорации СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. А 23 сентября силовики задержали акционера "Корпорации СТС" Боброва, гендиректора корпорации Татьяну Черных, исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего руководителя "Объединенной теплоснабжающей компании" Антона Боликова.

Сообщалось, что речь идет о мошенничестве с их стороны, а именно о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений с властями Свердловской области. Следствие не исключает деятельность целой ОПГ. Известно, что показания по делу дал экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, который обвиняется в получении взятки.

Артем Носков в суде

На этой неделе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не смог избрать меру пресечения Носкову. Хотя следствие настаивало на его изоляции от общества, прокуратура вышла с ходатайством лишь о продлении срока задержания на 72 часа, что и было сделано.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня вновь было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения Артему Носкову. В итоге, изучив материалы дела, Верх-Исетский райсуд оставил ходатайство без удовлетворения. Носков был освобожден в зале суда.

Что касается остальных фигурантов, то ранее Антону Боликову также продлили срок задержания, а Татьяна Черных и Алексей Бобров были заключены под стражу до ноября.