Бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева задержали
Бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева, покинувшего свой пост накануне, задержали.
Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, сегодня Конева поместили в ИВС, а завтра ему изберут меру пресечения. По какой статье он был задержан, не сообщается.
Ранее стало известно, что глава Красноуфимска Михаил Конев попал в поле зрения правоохранительных органов, силовики начали проверку в отношении мэра. Перед этим суд арестовал главу городской думы Анатолия Худякова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы Красноуфимска.