Бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева задержали

Бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева, покинувшего свой пост накануне, задержали.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, сегодня Конева поместили в ИВС, а завтра ему изберут меру пресечения. По какой статье он был задержан, не сообщается.

Ранее стало известно, что глава Красноуфимска Михаил Конев попал в поле зрения правоохранительных органов, силовики начали проверку в отношении мэра. Перед этим суд арестовал главу городской думы Анатолия Худякова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы Красноуфимска.