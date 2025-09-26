Россияне стали больше допускать рождение детей вне брака

В российском обществе произошли заметные изменения в сторону необязательности брака при рождении детей. Тех, кто считает, что это необязательно, стало в полтора раза больше по сравнению с 2008 годом, - 26% против 18%. Такие результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Тех, кто считает брак не обязательным, но желательным условием, стало меньше с 42 до 32%. Только 36% считают брак обязательным (было 38%).

Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды мужчин: они значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака (42% против 27%). Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным (27%), чем мужчины с высшим образованием (37%).

Возраст мужчин влияет слабо, а вот доход - сильно. Половина мужчин (46%) с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц считают брак обязательным. А вот с доходом менее 50 тысяч таких лишь четверть (26%).

Среди женщин ответы в целом почти не отличаются от мужчин. Но уровень дохода влияет прямо противоположным образом. При зарплате до 50 тысяч рублей только 24% женщин считают брак необязательным, а с зарплатой от 100 тыс - 31%. То есть тем более обеспеченными являются женщины, тем реже они хотят вступать в брак. Правда, женщин с такими доходами мало, потому что общая доля женщин, считающих брак необязательным (24%), совпадает с долей думающих так женщин с доходом до 50 тысяч.

Примечательно, что брачное состояние женщин, в отличие от мужчин, никак не влияет на их убежденность в том, что брак необходим при рождении детей.

Доля рожденных вне брака детей в России с 1960 года и до начала 1990-х составляла 10-13%, после чего начала расти, достигнув 28-29% в 2000-х. С конца 2000-х началось постепенное снижение, но в последние годы этот процент снова немного вырос. Сейчас он составляет около 23%.

Можно отметить, что традиционные религии не допускают рождения детей вне брака, считая такие половые отношения неприемлемыми. Пока власти говорят о традиционных ценностях, общество дрейфует в другом направлении.