Фигуранты дела о хищении более 319 миллионов крупного предприятия Прикамья предстанут перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 319 млн рублей у крупного производственного предприятия Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвинительное заключение утверждено в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью и одного из руководителей филиала крупного производственного предприятия. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), чч. 4, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, в 2017 по 2018 год начальник отдела материально-технического снабжения филиала предприятия за лоббирование интересов коммерческой организации при проведении конкурсных процедур по выбору поставщика продукции, получил от ее директора более 11 млн рублей. В рамках заключенного с коммерсантом договора, продукция поставлялась на предприятие по цене, завышенной в несколько раз. Незаконными действиями заказчику был причинен ущерб на сумму свыше 319 млн рублей.

В целях легализации полученных в результате совершения преступления денежных средств, подельники произвели ряд финансовых операций, направленных на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых наложен арест на всю сумму причиненного ущерба.

Рассматривать дело будет Мещанский районный суд Москвы.