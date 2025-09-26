Бывший замглавы Нижнего Новгорода задержан в Сочи

В Сочи задержали бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана. Его доставят в Нижний Новгород для проведения следственных действий. По данным члена Общественного совета при МВД РФ Алексея Трифонова, экс-чиновник может стать фигурантом дела о взятках от предпринимателей, передает "Коммерсант".

Также Трифонов говорил, что в администрации города прошли обыски, но в пресс-службе мэрии отрицают, что к ним приходили силовики.

Штокман в 2019 году победил во втором сезоне конкурса "Лидеры России", с 2020 года курировал в администрации Нижнего Новгорода экономический сектор. В 2022 году ушел добровольцем в зону СВО, при этом до 2025 года за ним оставалось кресло заместителя главы администрации.