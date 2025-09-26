26 Сентября 2025
Уральский ФО
Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Лекция Алексея Текслера дала старт федеральному просветительскому марафону Знание.Первые в Челябинске

Челябинск стал одним из 11 городов-участников федерального просветительского марафона Знание.Первые, посвященного 80-летию атомной промышленности России. Площадкой проведения мероприятия выбран Челябинский государственный университет. Среди участников школьники, студенты, молодые специалисты, эксперты и общественные деятели.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога направил приветствие участникам марафона, отметив особую роль Южного Урала в формировании атомной отрасли страны.

«2025 год – особенный для нашей страны: наряду с юбилеем Победы мы отмечаем 80-летие отечественной атомной промышленности. Особое значение для отрасли имеют регионы Уральского федерального округа, ведь именно здесь была создана первая промышленная атомная установка. На Южном Урале сформировалась уникальная промышленная и научная инфраструктура, ставшая оплотом для развития атомной энергетики», - отметил Артем Жога.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Первую лекцию на тему «Ядерный регион. История подвига» в рамках проходящего форума провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подробно рассказал об истории создания советской атомной отрасли, подчеркнул важную роль Челябинской области в формировании атомной промышленности России.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Этот год – год 80-летия атомной отрасли нашей страны. Мы гордимся, что именно Челябинская область стала родоначальником атомного проекта в России. Именно в Озерске (Челябинске-40) был построен первый промышленный реактор для наработки плутония», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава Южного Урала напомнил, что выбор места для строительства реактора не был случайным. Решающую роль сыграли удаленность от государственных границ, крупных городов и оживленных магистралей, огромное количество воды и близость железной дороги.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Особо Алексей Текслер остановился на роли в создании атомного проекта уроженца Челябинской области – легендарного ученого Игоря Васильевича Курчатова. Губернатор подчеркнул, что Игорь Курчатов не только руководил проектом, но и на перспективу определил научную стратегию атомной отрасли.

«Игорь Курчатов – наш земляк, человек, который сделал очень важное для страны дело, сам определил место на своей родине, сам реализовал этот проект. Мы гордимся, что его имя носит аэропорт Челябинска, в Озерске есть его дом, на площади Курчатова мы ежегодно проводим фестиваль классической музыки «Курчатов фест». Курчатов – это бренд Челябинской области», – подчеркнул глава региона.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Южный Урал и сегодня занимает лидирующее место в атомной промышленности России. Предприятия региона обеспечивают ядерный щит страны, участвуя в реализации передовых проектов Росатома. Напомним, в Челябинской области расположены три атомных города – Озерск, Снежинск и Трехгорный, в которых проживает более 160 тысяч человек.

Алексей Текслер особо отметил, что города активно развиваются: совместно с Росатомом реализуются проекты по развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и привлечению молодежи.

«Мы гордимся тем, что Челябинская область является центром атомной отрасли России, вносит значительный вклад в обороноспособность страны, развитие науки и технологии, а также в обеспечение технологического суверенитета. Важно, чтобы мы могли создавать необходимые продукты и решения самостоятельно, независимо ни от кого», - сказал губернатор.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Добавим, что мероприятия марафона Знание.Первые будут проходить в течение трех дней. Помимо Челябинска это просветительское событие проходит в Москве, Грозном, Донецке, Красноярске, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Твери, Хабаровске.

Во время марафона в столице Южного Урала выступит большое количество лекторов — местные ученые, журналисты, общественные деятели, герои СВО. В частности, лекции прочитают артистка Большого театра Анита Пудикова, космонавт Михаил Корниенко и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Челябинск получил возможность представлять Уральский федеральный округ. Марафон посвящен 80‑летию атомной промышленности. Челябинская область — опорный регион в этой отрасли. Нам есть что рассказать об истории, возможностях, о сегодняшнем мире и о будущем, которое связано с атомной отраслью, с развитием человечного потенциала», - отметил министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Второй и третий дни марафона, 27 и 28 сентября, мероприятия продолжатся столице, в павильоне № 57 «Россия – моя история» на ВДНХ.

Теги: алексей текслер, просветительский марафон, артем жога, игорь курчатов, общество знание


