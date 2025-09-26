В Екатеринбурге появился арт-объект, посвящённый межнациональным отношениям

26 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появился арт-объект, посвящённый межнациональным отношениям

В Екатеринбурге появился арт-объект, посвящённый межэтническим отношениям представителей народов, живущих в Свердловской области. Его установили на набережной рабочей молодёжи.

Арт-объект станет частью многонационального туристического маршрута. Цель проекта – популяризация национального многообразия Екатеринбурга. В 2024 г. частью празднования Дня народов Среднего Урала на подворье Екатеринбурга "Уральский многолог" стал мастер-класс, на котором гости праздника в течение дня расписали таблички. На них горожане разных национальностей создали послание в форме обращения к собеседнику на языках народов Среднего Урала. Созданные таблички стали основой для паблик-арт объекта в виде большого стола, рассказывающего о разнообразии национальностей жителей Среднего Урала. Таблички сделаны из цветов, символизирующих Свердловскую область.

Арт объект "Стол", открытый на набережной реки Исеть в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

По словам директора департамента общественных связей мэрии Екатерины Форукшиной, прошедший в 2024 г. мастер-класс символизировал межнациональную дружбу и колорит народов, живущих в Свердловской области. Арт-объект символизирует дружбу народов Среднего Урала. Его создавали при участии представителей этих народов. Куратором его появления стала администрация города и её департамент общественных связей.

"После того, как у нас получилось провести мастер-класс, он вдохновил нас на создание вместе с музеем истории Екатеринбурга туристического маршрута, который будет посвящён межнациональному Екатеринбургу. Этот арт-объект станет точкой притяжения и началом этого маршрута", - сказала Форукшинп.

Арт объект "Стол", открытый на набережной реки Исеть в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Арт объект "Стол", открытый на набережной реки Исеть в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Продюсер платформы "Без центра" Никита Харисов рассказал журналистам, что представители мэрии предложили платформе провести мастер-класс, по итогам которого появился бы арт-объект, посвящённый теме.

"Урал – исторически место встречи интересов, национальностей, культур. Что нам позволяет общаться, отстаивать свои интересы? Разговор. Мы учимся общаться друг с другом. Это легло в основу мастер-класса, во время которого участники делились бы фразами на своих родных языках. Формой выбран стол, за который садятся и за которым разговаривают", - сказал Харисов.

Продюсер платформы "Без центра" Никита Харисов(2025)|Фото: Накануне.RU

Проводившая мастер-класс художник Галина Белова сообщила журналистам, что таблички сделаны в технике сграффито, когда по сырой глине процарапывают буквы.

"Потом таблички обжигали, покрывали глазурью и снова обжигали. В мастер-классе поучаствовали больше 300 человек, примерно столько же табличек размещено на столе. Через таблички предполагалось пообщаться, предлагали на родных языках людей написать что-либо, они сами выбирали", - сказала Белова.

В разговоре с Накануне.RU Белова уточнила: если человек не знает того языка, на котором написан на столе текст, может выйти в интернет и узнать что-то о другой культуре. Депутат думы Екатеринбурга, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Свердловской области, директор благотворительного фонда "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" Сергей Павленко считает, что создание подобных арт-объектов – в первую очередь, культурное взаимодействие.

"Оно помогает выстроить гармоничные отношение между представителями разных национальностей. Наш Екатеринбург очень многообразен, и именно через диалог культур мы можем укрепить внутреннюю сплочённость и сохранить наше наследие", - приводит мэрия столицы Урала слова Павленко.

Арт объект "Стол", открытый на набережной реки Исеть в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Набережная, Екатеринбург, арт-объект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети