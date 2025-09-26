В Екатеринбурге появился арт-объект, посвящённый межнациональным отношениям

В Екатеринбурге появился арт-объект, посвящённый межэтническим отношениям представителей народов, живущих в Свердловской области. Его установили на набережной рабочей молодёжи.

Арт-объект станет частью многонационального туристического маршрута. Цель проекта – популяризация национального многообразия Екатеринбурга. В 2024 г. частью празднования Дня народов Среднего Урала на подворье Екатеринбурга "Уральский многолог" стал мастер-класс, на котором гости праздника в течение дня расписали таблички. На них горожане разных национальностей создали послание в форме обращения к собеседнику на языках народов Среднего Урала. Созданные таблички стали основой для паблик-арт объекта в виде большого стола, рассказывающего о разнообразии национальностей жителей Среднего Урала. Таблички сделаны из цветов, символизирующих Свердловскую область.

По словам директора департамента общественных связей мэрии Екатерины Форукшиной, прошедший в 2024 г. мастер-класс символизировал межнациональную дружбу и колорит народов, живущих в Свердловской области. Арт-объект символизирует дружбу народов Среднего Урала. Его создавали при участии представителей этих народов. Куратором его появления стала администрация города и её департамент общественных связей.

"После того, как у нас получилось провести мастер-класс, он вдохновил нас на создание вместе с музеем истории Екатеринбурга туристического маршрута, который будет посвящён межнациональному Екатеринбургу. Этот арт-объект станет точкой притяжения и началом этого маршрута", - сказала Форукшинп.

Продюсер платформы "Без центра" Никита Харисов рассказал журналистам, что представители мэрии предложили платформе провести мастер-класс, по итогам которого появился бы арт-объект, посвящённый теме.

"Урал – исторически место встречи интересов, национальностей, культур. Что нам позволяет общаться, отстаивать свои интересы? Разговор. Мы учимся общаться друг с другом. Это легло в основу мастер-класса, во время которого участники делились бы фразами на своих родных языках. Формой выбран стол, за который садятся и за которым разговаривают", - сказал Харисов.

Проводившая мастер-класс художник Галина Белова сообщила журналистам, что таблички сделаны в технике сграффито, когда по сырой глине процарапывают буквы.

"Потом таблички обжигали, покрывали глазурью и снова обжигали. В мастер-классе поучаствовали больше 300 человек, примерно столько же табличек размещено на столе. Через таблички предполагалось пообщаться, предлагали на родных языках людей написать что-либо, они сами выбирали", - сказала Белова.

В разговоре с Накануне.RU Белова уточнила: если человек не знает того языка, на котором написан на столе текст, может выйти в интернет и узнать что-то о другой культуре. Депутат думы Екатеринбурга, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Свердловской области, директор благотворительного фонда "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" Сергей Павленко считает, что создание подобных арт-объектов – в первую очередь, культурное взаимодействие.

"Оно помогает выстроить гармоничные отношение между представителями разных национальностей. Наш Екатеринбург очень многообразен, и именно через диалог культур мы можем укрепить внутреннюю сплочённость и сохранить наше наследие", - приводит мэрия столицы Урала слова Павленко.