Лукашенко предложил Путину построить АЭС для снабжения энергией новых регионов

На востоке Белоруссии можно построить атомную электростанцию с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой в Кремле.

"Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - заявил Лукашенко.

"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - цитирует ответ Путина "БелТА".

Впрочем, в новых регионах уже есть АЭС – Запорожская. И в мае 2025 года глава "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что отсутствие потребителя на вырабатываемую станцией энергию – одна из проблем, которые предстоит решить перед запуском станции в промышленную работу: "[Нужно] определить потребителя: ЗАЭС выдает 6ГВт, это большой объем, для которого надо найти потребителя на юге страны".