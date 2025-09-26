В СПЧ выступили за запрет носить предметы религиозной одежды в общественных местах

Необходимо ввести запрет на ношение предметов религиозной одежды в общественных местах, и не только в школах. Нечего все время ссылаться на многонациональность и поликонфессиональность, нужно принимать антирадикальные меры, как это делают в странах Средней Азии. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Он уверен, что хиджабы, никабы и бороды особой формы - это политический атрибут и намеренная внешняя демонстрация своей причастности к группе людей, объединенных общим ощущением своей исключительности, радикально-религиозной идеологией строителей всемирного халифата и установления законов шариата в светских странах, обычно с христианским большинством. Это шаг к нарушению "многонационального и многоконфессионального мира и дружбы", о которых любят говорить власти. Необходимо, пока не поздно, начать с запрета закрывающих лицо никабов по всей территории России и запрета ношения религиозной одежды во всех учебных заведениях, считает Кабанов.

Военкор Александр Коц обращает внимание на распространяемые в сети инструкции о том, что делать, если дочь не допускают к урокам в платке. Он воспринимает их не как защиту прав религиозных людей, а как системную работу по межрелигиозной раскачке. Потому что с платками инцидентов не бывает, а вот с хиджабами - полно. И речь не о запрете на свободу вероисповедания, а о внешнем виде. Это разные вещи, считает военкор.

"Подчеркивая религиозную принадлежность ребенка, родители с юных лет закладывают в него принцип противопоставления себя остальным. Причем с позиции превосходства, потому что ведут себя так, словно правила написаны не для них. А это и есть разжигание межнациональной и межрелигиозной розни", - пишет Коц.

На прошлое неделе в Чубаровской школе Калужской области родители возмутились из-за учениц, пришедших на занятия в хиджабах. Директор школы попыталась донести до родителей девочек правила ношения светской формы, но такая беседа не принесла результата. Более того, одна из матерей пришла в школу с адвокатом.

