В Смоленской области не могут потушить горящие цистерны с бензином сошедшего с рельсов поезда

Горящие цистерны с бензином в Смоленской области угрожают вагонам с лесоматериалами. Сейчас пожарные пытаются пролить их водой, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Пожар на сошедшем с рельсов поезде начался после столкновения на ж/д переезде с грузовиком. В результате аварии пострадали машинист и его помощник, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Смоленская транспортная прокуратура начала проверку. "Сегодня утром на федеральной автодороге "Р-120" на 439 км железнодорожного переезда перегона Рудня-Голынки Московской железной дороги в Руднянским районе Смоленской области произошло столкновение грузового поезда с грузовым транспортным средством", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, Белорусская железная дорога сообщила об отмене нескольких электричек (авария произошла в семи километрах от российско-белорусской границы).



